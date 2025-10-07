«Ventisette giorni a Matignon», sembra il titolo di un film francese, è invece la realtà che supera anche la più fertile immaginazione. Regia di Emmanuel Macron, interprete principale Sébastien Lecornu. Sono trascorsi 13 ore dalla lettura della lista dei ministri e il governo si dimette. Un caso unico non solo in Francia ma in tutto l'Occidente. Erano durati poco anche i due esecutivi precedenti, quello di Michel Barnier in carica 91 giorni e quello di François Bayrou, nove mesi. Nei decenni passati la Francia aveva fatto della stabilità disegnata dal generale De Gaulle la sua peculiarità, ingrediente della grandeur. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Caos Francia, Macron senza premier. Un Paese malato e senza identità