Caos al Circolo Tennis Nettuno | contratto stracciato soldi mancanti e bufera politica

Nuovo colpo di scena nella lunga e travagliata vicenda del Circolo Tennis Nettuno alla Barca. Dopo anni di carte bollate, ricorsi al Tar e polemiche, il Comune di Bologna ha deciso di mettere la parola fine al contratto con la società sportiva dilettantistica Nettuno Sport Center, che nel 2024 si. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

In questa notizia si parla di: caos - circolo

Il circolo di Fratelli d'Italia Pozzallo intende porre all'attenzione dell'Amministrazione Comunale una problematica ormai cronica e ben visibile a tutti: il caos viabilistico in prossimità degli istituti scolastici, in particolare l'Istituto "Rogasi" e l'Istituto "Pandolfi", negli - facebook.com Vai su Facebook

«C'è un #cane solo nell'#auto»: l’#animalista entra nel #circolo a #Carpi e scatena il #caos, tra #botte e #minacce - X Vai su X

Circolo tennis Nettuno, colpo di scena: il Comune rescinde il contratto con la nuova cordata, cosa succede ora - Nettuno sport center, dopo anni di carte bollate e ricorsi al Tar coi vecchi gestori, aveva vinto il bando pubblico ventennale da 17 milioni e mezzo di euro. Si legge su msn.com

Circolo Tennis Nettuno, il Comune pronto a tutelarsi: "Noi siamo parte offesa" - Bologna, 1 agosto 2025 – Dopo tre anni di carte bollate, sembrava fosse tornata la pace all’impianto sportivo di via Pietro Fancelli alla Barca. Secondo ilrestodelcarlino.it