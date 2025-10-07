Canzi dopo il Benfica |  Walti ci aiuta Schatzer non è la sua riserva Vittoria meritata ma sarei stato curioso dei commenti se…

Max Canzi ha parlato in conferenza stampa al termine della partita di Women’s Champions League tra la sua Juventus Women e il Benfica. (inviato all’Allianz Stadium) – Max Canzi ha analizzato così Juventus Women Benfica in conferenza stampa. EQUILIBRIO E CORAGGIO – «L’equilibrio c’è stato per tutta la partita tranne negli ultimi minuti prima del 2-1. Forse abbiamo perso equilibrio perché abbiamo avuto troppo coraggio. Abbiamo provato a vincerla coi cambi perché pensavamo di meritare di vincere per il gioco espresso e le occasioni. Siamo contente, anche se alla fine abbiamo fatto gol su palla inattiva». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

