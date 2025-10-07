Max Canzi ha parlato in conferenza stampa al termine della partita di Women’s Champions League tra la sua Juventus Women e il Benfica. (inviato all’Allianz Stadium) – Max Canzi ha analizzato così Juventus Women Benfica in conferenza stampa. EQUILIBRIO E CORAGGIO – «L’equilibrio c’è stato per tutta la partita tranne negli ultimi minuti prima del 2-1. Forse abbiamo perso equilibrio perché abbiamo avuto troppo coraggio. Abbiamo provato a vincerla coi cambi perché pensavamo di meritare di vincere per il gioco espresso e le occasioni. Siamo contente, anche se alla fine abbiamo fatto gol su palla inattiva». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Canzi dopo il Benfica: «Walti ci aiuta, Schatzer non è la sua riserva. Vittoria meritata, ma sarei stato curioso dei commenti se…»