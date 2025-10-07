Canto la rabbia che mi fa venerdì 10 ottobre presentazione del libro di Tiziano Arrigoni al Vespucci-Colombo

Riprendono gli incontri letterari organizzati dalla biblioteca dell'Istituto VespucciColombo. Il primo appuntamento è in calendario venerdì 10 ottobre alle 21 nell'aula magna della sede di Piazza Vigo: al centro dell'incontro è il libro di Tiziano ArrigoniCanto la rabbia che mi fa”, appena. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

