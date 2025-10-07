Canto da solo non perché con i Maneskin ci odiamo l’amore è finito o stronz**e del genere Volevo capirmi meglio | Damiano David ottimo performer a Milano
“L’Italia è l’unico posto che ancora mi fa ca**re sotto”. Non usa giri di parole Damiano David per esprimere la sua emozione del ritorno in patria per il suo tour mondiale (ovunque sold out) che stasera 7 ottobre ha fatto tappa all’Unipol Forum di Milano, si replica l’11 e il 12 ottobre a “casa” a Roma al Palazzo dello sport. In scaletta i brani in inglese tratti da “Funny Little Fears Dreams ” e una piccola “chicca” in italiano “La nuova stella di Broadway” in duetto con Cesare Cremonini. “Questo ragazzo lo amo perché dentro il suo cuore c’è un ‘anima profonda. Ci sono le stelle e c ‘è anche la strada. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
"No, non canto mai, non canto mai in pubblico, perché non sono un uomo di spettacolo. Io penso che quando una persona si presenti in pubblico, sia che reciti, che canti, che balli deve fare uno spettacolo. Io non sono preparato per fare uno spettacolo " Faber - facebook.com Vai su Facebook
“Io canto perché è la mia passione sin da quando ero piccola” Bianca e papà Alberto, ci vediamo sul palco di #IoCantoFamily - X Vai su X
CCCP, l'addio (definitivo). Ferretti: «Canto il disagio psichico, ma fatico a celebrare l'epica del socialismo. I Maneskin ci hanno citato a Sanremo? L'ho saputo dal vescovo ... - «Il nostro piano quinquennale si può dire concluso»: Massimo Zamboni, sempiterno chitarrista dei CCCP, scherza all’Arci Bellezza, uno dei luoghi storici della sinistra milanese. Da corriere.it