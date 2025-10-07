Canto da solo non perché con i Maneskin ci odiamo l’amore è finito o stronz**e del genere Volevo capirmi meglio | Damiano David ottimo performer a Milano

“L’Italia è l’unico posto che ancora mi fa ca**re sotto”. Non usa giri di parole Damiano David per esprimere la sua emozione del ritorno in patria per il suo tour mondiale (ovunque sold out) che stasera 7 ottobre ha fatto tappa all’Unipol Forum di Milano, si replica l’11 e il 12 ottobre a “casa” a Roma al Palazzo dello sport. In scaletta i brani in inglese tratti da “Funny Little Fears Dreams ” e una piccola “chicca” in italiano “La nuova stella di Broadway” in duetto con Cesare Cremonini. “Questo ragazzo lo amo perché dentro il suo cuore c’è un ‘anima profonda. Ci sono le stelle e c ‘è anche la strada. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

