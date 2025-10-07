Cantina & Cultura si riparte l' 8 ottobre con un omaggio ad Amleto De Silva
Si parte l'8 ottobre alle 19 con un omaggio ad Amleto De Silva, lo scrittore scomparso prematuramente dei mesi scorsi e “padre” di una fortunata scuola di scrittura presso il laboratorio di Marea. A ricordare il vignettista, intellettuale anticonformista, sopra le regole di un mondo che l’ha. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Umbria, cultura e cibo protagonisti a “Libri tra Botti e Barriques” alla Cantina Todini
Salerno, CANTINA&CULTURA da Cantina Verace
Nella presentazione di Daniele Chiesurin, assessore alla Cultura del Comune di Susegana, le anticipazioni sull’edizione 2025 della rassegna Libri in Cantina, intitolata Paesaggi Passaggi e che si svolgerà il 4 ed il 5 ottobre al Castello di San Salvatore a Sus - facebook.com Vai su Facebook
Cantina&Cultura, si riparte mercoledì 8 - Nuovi appuntamenti per Cantina&Cultura, il format pensato da Cantina Verace (via Antonio Maria De Luca 4, Salerno) per unire cultura ed enogastronomia nel s ... Riporta gazzettadisalerno.it