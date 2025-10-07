Cantiere Alta Capacità | convenzione tra Provincia e RFI
Tempo di lettura: < 1 minuto Sottoscritta una convenzione tra Provincia di Avellino e Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.-Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, pe r i lavori sulle rampe di accesso dalla SS 90 alla Sp 236, Sp 283 e Sp 49. Queste arterie provinciali sono attraversate quotidianamente dai mezzi impegnati nel cantiere per la realizzazione del l’Alta Capacità-Alta Velocità Ferroviaria, con conseguenti danneggiamenti della carreggiata che provocano condizioni di difficoltà e rischio per gli automobilisti in transito. In seguito a una serie di incontri tra le parti, è stata raggiunta l’intesa per la sottoscrizione di tale convenzione approvata con provvedimento del presidente della Provincia, Rizieri Buonopane. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
In questa notizia si parla di: cantiere - alta
Operaio ha un malore mentre lavora nel cantiere ferroviario dell?alta velocità e muore a 50 anni sotto gli occhi dei colleghi
Cantiere pensioni, cosa cambia entro il 2028: età più alta, addio a Quota 103, novità su TFR e Opzione donna
Città Alta, all’ex casa del custode il cantiere riapre dopo sei mesi
Tgr Rai Basilicata. . Cantiere e timori. A Fiumicello di Rivello assemblea pubblica sull'impatto del cantiere per l'alta velocità ferroviaria. A rischio esproprio una quarantina di case. Residenti preoccupati #TgrBasilicata Alessandro Salveti Video e altre notizi - facebook.com Vai su Facebook
Ferito operaio di ditta esterna in cantiere Alta velocità - Secondo quanto si apprende, un operaio di 53 anni è rimasto ferito nel cantiere che realizza i dormitori per le maestranze che lavorano all'Alta Velocità dei ... Come scrive ansa.it
Incidente sul cantiere dell'Alta velocità, un operaio ferito gravemente - si è ferito in modo abbastanza grave durante dei lavori nel cantiere che sta lavorando per ... Scrive ilmattino.it