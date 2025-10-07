Tempo di lettura: < 1 minuto Sottoscritta una convenzione tra Provincia di Avellino e Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.-Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, pe r i lavori sulle rampe di accesso dalla SS 90 alla Sp 236, Sp 283 e Sp 49. Queste arterie provinciali sono attraversate quotidianamente dai mezzi impegnati nel cantiere per la realizzazione del l’Alta Capacità-Alta Velocità Ferroviaria, con conseguenti danneggiamenti della carreggiata che provocano condizioni di difficoltà e rischio per gli automobilisti in transito. In seguito a una serie di incontri tra le parti, è stata raggiunta l’intesa per la sottoscrizione di tale convenzione approvata con provvedimento del presidente della Provincia, Rizieri Buonopane. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Cantiere Alta Capacità: convenzione tra Provincia e RFI