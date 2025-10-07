Bergamo. Sono passati più di tre mesi da quando, lo scorso 1° luglio, la consigliera di Fratelli d’Italia Ida Tentorio aveva chiesto un chiarimento all’amministrazione comunale sulle modifiche alla viabilità nell’area delle piscine Italcementi per i lavori di riqualificazione della struttura. L’apertura del cantiere ha comportato l’eliminazione di una quindicina di posti auto in via dello Statuto con l’introduzione del divieto di sosta permanente con rimozione forzata per tutti gli stalli all’interno dell’area delimitata dai lavori. Tentorio, oltre a proporre l’individuazione di aree di parcheggio alternative per i residenti e i frequentatori delle scuole durante i lavori, chiedeva le modalità attraverso le quali Palafrizzoni avesse in programma di “monitorare e gestire l’impatto sulla mobilità della zona di un cantiere lungo due anni, anche in considerazione della presenza di un altro cantiere in Largo Barozzi”. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

© Bergamonews.it - Cantiere alle piscine Italcementi, eliminati una quindicina di posti auto: “Ma il saldo è positivo”