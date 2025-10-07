Cantante italiano si sposa in diretta tv con una proposta da sogno
il matrimonio tra paolo vallesi e sara flaherty: un amore nato in modo spontaneo. Il legame tra paolo vallesi, noto cantante toscano, e sara flaherty ha trovato una nuova dimensione attraverso un evento che ha catturato l’attenzione di molti: il loro matrimonio. La coppia ha scelto di celebrare questa unione in modo intimo, lontano dai riflettori mediatici, dopo aver vissuto momenti intensi durante la partecipazione a “L’Isola dei Famosi”. Questo articolo ripercorre i passaggi principali di questa storia d’amore, dalla proposta fino alla cerimonia privata. la proposta di matrimonio durante “l’isola dei famosi”. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
In questa notizia si parla di: cantante - italiano
“La tua canzone l’ho scritta io”. Laura Pausini, accuse pesantissime dal cantante italiano
“Non c’è niente di più grande”. Figlio in arrivo per il giovane cantante italiano
Il giovane cantante italiano annuncia l’arrivo del primo figlio
L'attrice e modella, fidanzata con il cantante italiano, rivela: «Mai stata così orgogliosa in tutta la mia vita. Ho pianto una quantità inappropriata di volte» - facebook.com Vai su Facebook
“È successo veramente” Il cantante italiano si è sposato in diretta tv, bellissima la proposta - Paolo Vallesi, dopo l'Isola dei Famosi, sposa Sara Flaherty in un matrimonio intimo. Secondo bigodino.it