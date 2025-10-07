Canottaggio Europei di Beach Sprint | sei equipaggi azzurri in gara ad Antalya

Ficarra, Bavazzano e la coppia Cesarini-Ceccarino guidano la spedizione senior. Riflettori anche sulla Nazionale U19 con Fugazzotto, Lanciano, Messina e Tamborrino. La Nazionale di canottaggio del DT Antonio Colamonici è pronta per gli Europei di Beach Sprint, in programma sabato e domenica sulla spiaggia di Manavgat ad Antalya, in Turchia. Sei gli equipaggi azzurri al via in una disciplina che debutterà come olimpica ai Giochi di Los Angeles 2028 (singolo maschile e femminile, doppio misto). Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it

Canottaggio: europei di beach sprint, 6 equipaggi per l'Italia - Sabato e domenica prossimi la nazionale guidata da Antonio Colamonici sarà in gara con sei equipaggi ad Antalya, in Turchia, sulla spiaggia di Manavgat per le prove della disciplina che diventerà ... Come scrive ansa.it

Europei di Beach Sprint: l’Italia sabato e domenica in gara con 6 equipaggi - Sabato e domenica prossimi la Nazionale del Direttore Tecnico Antonio Colamonici sarà in gara ad Antalya ... Si legge su ilnautilus.it