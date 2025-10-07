Canottaggio | Cus Pisa centra il terzo posto ai Campionati Nazionali Universitari

Un campionato da ricordare per il Cus Pisa, che si tinge di gloria ai Campionati Nazionali Universitari di Canottaggio 2025. Sotto la guida dei responsabili tecnici Luigi Mostardi, Mirko Barbieri, Edoardo Margheri e Flavio Ricci, la formazione gialloblu ha remato con cuore e tecnica, conquistando. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

In questa notizia si parla di: canottaggio - pisa

CNU di Canoa e Canottaggio 2025 Primo giorno dei Campionati Nazionali Universitari sul Lago di Paola a Sabaudia (LT). Sono circa 200 gli studenti-atleti iscritti che si stanno contendendo il titolo di campione e campionessa italiana universitaria nell - facebook.com Vai su Facebook

Cus Pisa, la sezione canottaggio festeggia 40 anni di trionfi - Un traguardo importante che arriva insieme a un’altra ricorrenza memorabile: i 30 anni dal celebre “triplete” conquistato a Pavia nel 1995 in occasione della tradizionale sfida tra i due atenei Pisa, ... Da lanazione.it

Canottaggio: la spedizione del Cus ai CNU riporta a Pisa 6 medaglie - Pisa, 8 ottobre 2024 – Nel fine settimana del 5 e 6 ottobre si sono svolti a Genova i Campionati Nazionali Universitari di canottaggio, ai quali il Cus Pisa è tornato a partecipare con un discreto ... Secondo lanazione.it