Canottaggio Cinquina del Cus ai nazionali universitari
E’ di cinque medaglie il bottino del Cus Ferrara ai Campionati Nazionali Universitari di canottaggio, canoa e kayak disputati nel bacino remiero federale di Sabaudia (Latina). A dispetto di un livello tecnico generale molto alto, con la presenza di diversi campioni del mondo di specialità, atleti recenti protagonisti ai mondiali e medagliati alle ultime universiadi, gli atleti rappresentanti l’Ateneo ferrarese - guidati dalla direttrice generale Cinzia Garbellini - si sono ottimamente comportati confermando la validità dei settori con remo e pagaia. Quattro medaglie sono arrivate dal canottaggio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: canottaggio - cinquina
