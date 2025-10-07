Canoa rossazzurri protagonisti all’International Sarcidano Race

Finale di stagione con il botto per il Circolo Canoa Catania. Gli atleti rossazzurri sono protagonisti all’International Sarcidano Race di Cagliari con tante medaglie conquistate e ottimi piazzamenti. Record di partecipanti e organizzazione impeccabile rendono la gara internazionale di Isili uno. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it