Canoa rossazzurri protagonisti all’International Sarcidano Race

Cataniatoday.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Finale di stagione con il botto per il Circolo Canoa Catania. Gli atleti rossazzurri sono protagonisti allInternational Sarcidano Race di Cagliari con tante medaglie conquistate e ottimi piazzamenti. Record di partecipanti e organizzazione impeccabile rendono la gara internazionale di Isili uno. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

In questa notizia si parla di: canoa - rossazzurri

