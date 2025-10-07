Canoa rossazzurri protagonisti all’International Sarcidano Race
Finale di stagione con il botto per il Circolo Canoa Catania. Gli atleti rossazzurri sono protagonisti all’International Sarcidano Race di Cagliari con tante medaglie conquistate e ottimi piazzamenti. Record di partecipanti e organizzazione impeccabile rendono la gara internazionale di Isili uno. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
In questa notizia si parla di: canoa - rossazzurri
Dalla Curva Nord: Orazio Vasta e Claudia Urzì, soddisfatti del risultato del primo tempo (Catania-Siracusa 1-0) un po’ meno dalla prestazione dei rossazzurri. Nell’intervallo anche un pensiero alla crisi in Medio Oriente: anche loro Pro PAL: Palestina libera dal - facebook.com Vai su Facebook