Canneto Pavese (Pavia) – Doppio furto agli sportelli automatici delle Poste e della Banca Popolare di Sondrio, in via Roma a Canneto Pavese. Non assalti esplosivi, come quelli che più di frequente vengono messi a segno per sventrare le casse e portare via i contanti, ma che hanno fruttato un bottino complessivo stimato sui 35mila euro. La tecnica dei buchi. Identica la modalità usata dalla stessa banda per impossessarsi dei soldi contenuti negli sportelli automatici, affiancati a soli due numeri civici di distanza sulla stessa via Roma: i malviventi hanno fatto dei buchi nei muri per accedere all'interno e hanno quindi tagliato la parte interna delle casse, evidentemente meno resistente di quella esterna, riuscendo così a prelevare circa 20mila euro dal PostaMat e altri 15mila euro circa dal bancomat, tutti i soldi per i prelevamenti, sempre più frequenti nei fine settimana. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Canneto Pavese, doppio furto alle Poste e al bancomat: rubati 35mila euro con la “tecnica dei buchi”