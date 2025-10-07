Cannavaro nuovo CT dell’Uzbekistan | contratto monstre per l’ex difensore della Juve! Cifre e dettagli

Cannavaro è diventato ufficialmente il nuovo CT dellUzbekistan: contratto faraonico per l’ex difensore della Juve. Una nuova, ricca e affascinante avventura per un’icona del calcio italiano e un grande ex della Juve. Fabio Cannavaro, campione del Mondo nel 2006 e indimenticato difensore bianconero, è stato ufficialmente annunciato come nuovo commissario tecnico della nazionale dell’Uzbekistan. Sarà lui a guidare la selezione asiatica nella storica partecipazione ai Mondiali del 2026. L’annuncio è arrivato direttamente dalla Federcalcio uzbeka, che ha puntato su un nome di prestigio internazionale per fare bella figura nella rassegna iridata che si disputerà tra USA, Messico e Canada. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

