Cancellata Tradimento su Canale 5 | cosa c'è di vero dietro la notizia di chiusura della soap turca
Nelle ultime ore si è diffusa la notizia secondo cui Tradimento, la popolare soap turca di Canale 5, stia per essere cancellata. In realtà, la serie non verrà chiusa e si sta semplicemente avvicinando al finale di stagione, previsto per novembre: da cosa potrebbe essere sostituita e quali informazioni apprende Fanpage.it. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Tradimento, anticipazioni puntate del 3 ottobre su Canale 5: Kadriye svela un legame segreto con Tahir Dicleli - Cosa accadrà negli episodi in onda venerdì 3 ottobre su Canale 5? Lo riporta superguidatv.it