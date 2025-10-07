Campus X posti letto riservati a studenti e lavoratori Il punto sugli affitti
"I destinatari dei posti letto nel nuovo studentato all'Ex Corni, vincolati dallo schema di accordo col Comune, sono studenti, ricercatori, borsisti e dottorandi, docenti di Unimore, di enti di ricerca e centri di formazione professionale, persone con contratto di lavoro o formazione nelle.
Il progetto mira a costruire una struttura da 140 posti a disposizione per il campus universitario di Rimini. Il sindaco Giorgetti: "Intercettati fondi Pnrr per un'infrastruttura utile a tutta la comunità".
Campus, il 30% dei posti letto per gli studenti meno abbienti - Il 30% degli alloggi di CampusX, lo studentato della Crocetta, "sarà riservato agli studenti meritevoli e privi di mezzi alle tariffe stabilite".
Alloggi universitari, Milano-Bicocca aumenta del 47 per cento i posti letto - Bicocca offrirà ai propri studenti fuori sede 288 posti letto in più rispetto all'anno accademico appena trascorso, aumentando del 47 per cento la propria ...