campionato open di mongolfiere toscana 2025 a castiglion fiorentino

Arezzo, 7 ottobre 2025 – Arriva il  Campionato Open di Mongolfiere Toscana 2025. Da domani a domenica 12 ottobre, per gli appassionati e per chi vuole vivere forti emozioni previsto il volo in mongolfiera vincolato L’appuntamento è per venerdì e sabato dalle ore 15 in poi. Tutti con il naso all’insù questa settimana a Castiglion Fiorentino. Da domani, mercoledì 8 ottobre, a domenica 12 ottobre è di scena il Campionato Open di Mongolfiere Toscana 2025. La competizione, aperta a piloti internazionali con licenza sportiva FAI valida e almeno 50 ore di volo, si svolge presso l’Aviosuperficie Serristori, nel cuore della Toscana, immersi nei paesaggi unici della Valdichiana e delle colline toscane. 🔗 Leggi su Lanazione.it

