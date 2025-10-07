campionato italiano cadetti una pioggia di podi trionfo lombardo agli assoluti under 16

I cadetti lombardi dell’atletica sono una certezza. Nel weekend, a Viareggio, la formazione Under 16 si è laureata campione d’Italia per regioni: si tratta del 24º successo. I lombardi, nella combinata del Campionato Italiano Cadettie su pista, hanno totalizzato 596 punti, piazzandosi davanti al Veneto, secondo con 578. Terzo è il Lazio con 554,5. Al femminile sono sette, su diciotto specialità, i successi della squadra, che fanno salire il bilancio a diciassette titoli tra le Cadette dal 1994 a oggi. I ragazzi, invece, hanno chiuso al secondo posto con 286 punti, a sei dal Lazio campione, con il Veneto terzo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

