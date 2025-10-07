Campionato italiano Cadetti Una pioggia di podi Trionfo lombardo agli assoluti Under 16
I cadetti lombardi dell’atletica sono una certezza. Nel weekend, a Viareggio, la formazione Under 16 si è laureata campione d’Italia per regioni: si tratta del 24º successo. I lombardi, nella combinata del Campionato Italiano Cadettie su pista, hanno totalizzato 596 punti, piazzandosi davanti al Veneto, secondo con 578. Terzo è il Lazio con 554,5. Al femminile sono sette, su diciotto specialità, i successi della squadra, che fanno salire il bilancio a diciassette titoli tra le Cadette dal 1994 a oggi. I ragazzi, invece, hanno chiuso al secondo posto con 286 punti, a sei dal Lazio campione, con il Veneto terzo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: campionato - italiano
Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano
Campionato Italiano di Tennis per geometri, Geosport 2025: Arezzo si riconferma campione italiano di tennis e padel
Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano
CONCLUSA A IMPERIA LA J/70 CUP 2025 - CAMPIONATO ITALIANO J/70 Ciclone è Campione Italiano, Denizcik vince il Circuito 2025 5 ottobre 2025 - Si è conclusa oggi a Porto Maurizio la tappa finale della J/70 Cup 2025, evento valido anche come Camp Vai su Facebook
Piemonte quinto nel campionato italiano Cadetti e Cadette di Viareggio: i piazzamenti degli atleti cuneesi - Sei, in totale, le medaglie conquistate dagli atleti provenienti dal Piemonte: due ori (Nicolò Borello/300hs - Da targatocn.it
RISULTATI LIGURI AI CAMPIONATI ITALIANI CADETTI SU PISTA - Sabato 4 e domenica 5 ottobre sulla pista dello Stadio dei pini di Viareggio (Lucca) si sono disputati i Campionati italiani cadetti (under 16) su pista, all’interno dei quali, com’è prassi da tempo, ... Segnala fidal.it