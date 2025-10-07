Campania smantellata rete di truffe bancarie online
Una rete di truffatori, attiva tra Napoli e provincia, è stata smantellata dai carabinieri di Giugliano in Campania. Il gruppo, che acquistava dati dal dark web, contattava le vittime fingendosi operatori bancari per sottrarre migliaia di euro dai conti correnti. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it
In questa notizia si parla di: campania - smantellata
Smantellata banda rapina-rolex: 13 arresti anche in Campania
Giugliano in Campania: Nonna, madre e pusher. Carabinieri arrestano 41enne. Smantellata piazza di spaccio a gestione familiare
?SMANTELLATA BANDA DEI FURTI D'AUTO? 7 misure cautelari e sequestro di un capannone con auto di lusso rubate - Video - facebook.com Vai su Facebook
Giugliano, smascherata la banda dello “spoofing”: 11 arresti per truffe con finti sms delle banche (Video) - La merce, tra cui trapani, condizionatori e caldaie, veniva poi ritirata da corrieri compiacenti e rivenduta sul mercato parallelo ... Secondo ilcrivello.it
Maxi operazione anti-truffa: smantellata banda dello spoofing. 11 arresti - GIUGLIANO IN CAMPANIA – Nella mattinata odierna, i Carabinieri della Compagnia di Giugliano in Campania hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare Maxi operazione anti- Lo riporta marigliano.net