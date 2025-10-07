Campagna vaccinale la Puglia rafforza la prevenzione e conferma la protezione dei neonati contro la bronchiolite

Foggiatoday.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Prende il via domani, mercoledì 8 ottobre, in tutta la Puglia, la campagna di vaccinazione antinfluenzale 2025-2026, che comprende anche la protezione anti-Covid, anti-Pneumococco e anti-Herpes Zoster, conosciuto popolarmente come “fuoco di Sant’Antonio”.Sarà possibile vaccinarsi presso il. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: campagna - vaccinale

Al via la campagna d’autunno contro i virus: San Siro diventa centro vaccinale, e dal 13 ottobre l’antiflu è per tutti

Blue Tongue, la Regione sostiene gli allevatori che aderiranno alla campagna vaccinale contro la febbre degli ovini

Lingua blu, la Regione sostiene gli allevatori che aderiranno alla campagna vaccinale

campagna vaccinale puglia rafforzaCampagna vaccinale 2025-2026: la Puglia rafforza la prevenzione e conferma la protezione dei neonati contro la bronchiolite - 2026: la Puglia rafforza la prevenzione e conferma la protezione dei neonati contro la bronchiolite Prende il via domani, ... Lo riporta ilsipontino.net

campagna vaccinale puglia rafforzaCampagna vaccinale 2025-2026: la Puglia rafforza la prevenzione e protegge i neonati contro la bronchiolite - La Regione Puglia ha acquistato un milione di dosi di vaccino antinfluenzale, distribuite tra medici di ... Scrive giornaledipuglia.com

Cerca Video su questo argomento: Campagna Vaccinale Puglia Rafforza