Campagna di vaccinazione | approvato il protocollo operativo aziendale

BRINDISI - È stato approvato ieri, nella sede della Direzione generale della Asl, il protocollo operativo aziendale relativo alla campagna di vaccinazione antinfluenzale, anti Covid-19 e dell’adulto per la stagione 20252026, in attuazione della circolare emanata dalla Regione Puglia. Obiettivo. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

In questa notizia si parla di: campagna - vaccinazione

Vaccinazione antinfluenzale e contro il Covid, dal 1° ottobre parte la campagna

Influenza e Covid: dal 1° ottobre parte la campagna di vaccinazione

Via dalle Rsa l’1 ottobre la campagna di vaccinazione contro infuenza e Covid

TOSCANA - Arrivati i vaccini anti Covid in Toscana: la campagna di vaccinazione va a regime. E' raccomandato alle persone di sessanta o più anni, ospiti di strutture per lungodegenti, donne in gravidanza o in allattamento, operatori sanitari o sociosanitari... Vai su Facebook

Lunedì via in #Umbria alla #campagna #vaccinazione #antinfluenzale. Anche anti #Covid e #pneumococcico - X Vai su X

ASL Brindisi: approvato il protocollo operativo per la campagna vaccinale 2025/2026 - 19 e dell’adulto: obiettivo aumentare coperture e tutela della salute pubblica È stato approvato ieri, nella sede della Direzione generale della Asl, il protoco ... Scrive brindisisera.it

Vaccinazione antinfluenzale. Approvato l’accordo con i mmg sulle linee guida regionali per la campagna 2024-2025 - La campagna vaccinale ha in questo momento un ruolo fondamentale per poter aumentare la copertura e di conseguenza il numero di ... Secondo quotidianosanita.it