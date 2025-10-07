Campagna di vaccinazione | approvato il protocollo operativo aziendale

Brindisireport.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

BRINDISI - È stato approvato ieri, nella sede della Direzione generale della Asl, il protocollo operativo aziendale relativo alla campagna di vaccinazione antinfluenzale, anti Covid-19 e dell’adulto per la stagione 20252026, in attuazione della circolare emanata dalla Regione Puglia. Obiettivo. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: campagna - vaccinazione

Vaccinazione antinfluenzale e contro il Covid, dal 1° ottobre parte la campagna

Influenza e Covid: dal 1° ottobre parte la campagna di vaccinazione

Via dalle Rsa l’1 ottobre la campagna di vaccinazione contro infuenza e Covid

ASL Brindisi: approvato il protocollo operativo per la campagna vaccinale 2025/2026 - 19 e dell’adulto: obiettivo aumentare coperture e tutela della salute pubblica È stato approvato ieri, nella sede della Direzione generale della Asl, il protoco ... Scrive brindisisera.it

Vaccinazione antinfluenzale. Approvato l’accordo con i mmg sulle linee guida regionali per la campagna 2024-2025 - La campagna vaccinale ha in questo momento un ruolo fondamentale per poter aumentare la copertura e di conseguenza il numero di ... Secondo quotidianosanita.it

Cerca Video su questo argomento: Campagna Vaccinazione Approvato Protocollo