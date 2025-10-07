Camorra sequestro da un milione per l’ex reggente del clan Zagaria

Tempo di lettura: 2 minuti Beni del valore di circa un milione di euro, tra immobili, auto e conti-correnti, sono stati sequestrati dalla Polizia di Stato all’esponente apicale del clan dei Casalesi Massimo Di Caterino, arrestato il 6 ottobre 2012 d alla Squadra Mobile di Caserta a Sant’Andrea del Pizzone, frazione del comune di Francolise. Di Caterino era in quel momento ritenuto il reggente della fazione Zagaria, dopo l’arresto avvenuto diversi mesi prima, nel dicembre 2011, del capoclan Michele Zagaria. Il decreto di sequestro eseguito stamani è stato emesso dalla sezione misure di Prevenzione del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere su proposta del questore di Caserta. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

