Cammini d’Autunno 2025 | trekking ed emozioni tra i colori della Val di Rezzalo

Sondriotoday.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’autunno in montagna è un incanto: i boschi si colorano, i sentieri si trasformano e ogni passo regala emozioni nuove. In Val di Rezzalo, nel cuore del Parco Nazionale dello Stelvio, ottobre diventa il mese perfetto per vivere la natura con due cammini speciali, accompagnati da Mirko Tomerini. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

In questa notizia si parla di: cammini - autunno

