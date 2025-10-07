camminata solidale in memoria di capoferri pilastro della pro loco

Un fiume di magliette gialle ha attraversato le strade di Cervignano e dintorni per una camminata di oltre 6 chilometri nel segno del ricordo, dell’amicizia e della solidarietà. Circa 150 persone hanno infatti partecipato domenica mattina al 3° Meco Day, la giornata dedicata a Domenico Capoferri, anima instancabile e benvoluta da tutta la comunità cervignanina, scomparso prematuramente a causa di un tumore a 59 anni, il 4 agosto 2023. A distanza di due anni, resta vivo il suo ricordo e proprio per questo amici e familiari hanno scelto di organizzare in suo onore la terza edizione della giornata solidale, celebrandolo con una camminata non competitiva, grazie al supporto della Pro loco del paese “I Saltafoss“, di cui Meco è stato uno dei fondatori e pilastri. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

