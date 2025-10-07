Camminata solidale in memoria di Capoferri pilastro della Pro loco

Ilgiorno.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un fiume di magliette gialle ha attraversato le strade di Cervignano e dintorni per una camminata di oltre 6 chilometri nel segno del ricordo, dell’amicizia e della solidarietà. Circa 150 persone hanno infatti partecipato domenica mattina al 3° Meco Day, la giornata dedicata a Domenico Capoferri, anima instancabile e benvoluta da tutta la comunità cervignanina, scomparso prematuramente a causa di un tumore a 59 anni, il 4 agosto 2023. A distanza di due anni, resta vivo il suo ricordo e proprio per questo amici e familiari hanno scelto di organizzare in suo onore la terza edizione della giornata solidale, celebrandolo con una camminata non competitiva, grazie al supporto della Pro loco del paese “I Saltafoss“, di cui Meco è stato uno dei fondatori e pilastri. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

camminata solidale in memoria di capoferri pilastro della pro loco

© Ilgiorno.it - Camminata solidale in memoria di Capoferri “pilastro“ della Pro loco

In questa notizia si parla di: camminata - solidale

Tumori, torna 'Fitwalking for Ail', camminata solidale per i pazienti ematologici

Torna la Camminata dei Sorrisi solidale. Il ricavato verrà donato all'Oncoematologia pediatrica di Rimini

“Tutti in rosa nella Bassa”, la camminata solidale per Lilt attraverso tredici comuni

camminata solidale memoria capoferriCamminata solidale in memoria di Capoferri “pilastro“ della Pro loco - Per la prima volta il Meco Day ha cambiato forma: non più una partita di calcio come nelle passate edizioni, ma una camminata collettiva. Come scrive ilgiorno.it

Cerca Video su questo argomento: Camminata Solidale Memoria Capoferri