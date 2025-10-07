Camionista arrestato sull' A4 a Venezia agenti perquisiscono il tir e trovano una pala gommata rubata

Un autista straniero è stato arrestato dalla Polizia di Venezia per ricettazione: trasportava una pala rubata nascosta su un autoarticolato. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Camionista arrestato sull'A4 a Venezia, agenti perquisiscono il tir e trovano una pala gommata rubata

In questa notizia si parla di: camionista - arrestato

Camionista 80enne incensurato arrestato a Fermo per traffico internazionale di droga, i dettagli della cattura

ARRESTATO PER RICETTAZIONE: TRASPORTAVA PALA GOMMATA RUBATA SULL'A4....INARRESTABILE VENEZIA. Giovedì sull'A4 a Meolo, la polstrada ha scoperto un camionista straniero che trasportava con il suo carico, una pala gommata rubata. Alla - facebook.com Vai su Facebook

Dalla Sardegna alle Marche, maxi operazione antidroga: tra gli arrestati anche un camionista di Porto... - X Vai su X

Camionista arrestato sull'A4 a Venezia, agenti perquisiscono il tir e trovano una pala gommata rubata - Un arresto per ricettazione eseguito giovedì scorso dalla Polizia di Stato lungo l’autostrada A4, nei pressi di Venezia ... Come scrive virgilio.it

Nel camion sulla A4 una ruspa rubata in un cantiere in Brianza, autotrasportatore arrestato - La polizia stradale di Venezia ha arrestato un autotrasportatore per ricettazione: sul camion aveva una pala meccanica che sarebbe stata rubata in Brianza ... msn.com scrive