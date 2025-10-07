Camion fuori controllo piomba su Arteni | vetrina distrutta autista in ospedale

Paura nella mattinata di oggi, martedì 7 ottobre, in via Nazionale a Tavagnacco, dove un camion frigo è improvvisamente uscito di strada. Per cause ancora da accertare, il mezzo pesante ha perso il controllo, abbattendo un segnale stradale, attraversando un parcheggio e schiantandosi contro la. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

In questa notizia si parla di: camion - fuori

Controlli a tappeto sulla Regina: 21 camion fuori legge fermati, patenti ritirate e sequestri

Camion urta il guardrail e finisce fuori strada nella notte: incidente lungo la Super

Camion fuori strada, superstrada chiusa a Bassano in Teverina

La manifestazione pro Palestina. Decine di camion in fila fuori dallo scalo. Caos per il traffico. Vai su Facebook

Camion frigo esce di strada e piomba sul negozio lungo la tangenziale: autista ferito e gravi danni - Momenti di paura questa mattina, martedì 7 ottobre, poco dopo le 7 lungo la tangenziale di Udine, dove un camion frigo è improvvisamente uscito di strada finendo la sua ... Riporta ilgazzettino.it

Panico al Vomero, camion senza freni distrugge dieci auto e si schianta contro un muro - Momenti di paura ieri mattina in via Girolamo Santacroce, al Vomero, dove un camion fuori controllo ha percorso in ... Segnala internapoli.it