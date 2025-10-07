Cambio fornitore luce e gas in 24 ore promessa rinviata L' unica consolazione? Offerte finalmente chiare

Dday.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Doveva essere la rivoluzione di inizio 2026 per il mercato energetico, ma il "fast switch" non si farà nei tempi previsti. Arera ha confermato i ritardi del sistema informatico. Intanto, arrivano nuove regole contro i costi nascosti nelle offerte pubblicizzate.. 🔗 Leggi su Dday.it

