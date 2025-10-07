Cambio di stagione | i multivitaminici che davvero aiutano corpo e mente

Roma - Il passaggio tra autunno e primavera può provocare stanchezza e cali energetici: scopri quando gli integratori sono utili e quali sostanze scegliere. Il cambio di stagione è un banco di prova per il nostro organismo. Quando le temperature si modificano, le ore di luce diminuiscono o aumentano e i ritmi biologici cambiano, il corpo può reagire con stanchezza, cali di energia, irritabilità e insonnia. L’Istituto Superiore di Sanità conferma che questi periodi di transizione mettono sotto pressione il sistema immunitario e incidono persino sull’umore. Non tutti necessitano di integratori multivitaminici, ma in presenza di sintomi prolungati come spossatezza, difficoltà di concentrazione o umore basso, può essere utile affiancare la dieta con un supporto mirato. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

