Cambio al vertice della Polizia Locale | nominato il nuovo comandante reggente
CEGLIE MESSAPICA - Il sindaco Angelo Palmisano, con il decreto numero 19 del 7 ottobre 2025, ha nominato Stefano Venerito nuovo comandante reggente del corpo di polizia locale di Ceglie Messapica. La decisione è stata presa per garantire la continuità dei servizi di sicurezza dopo il. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
In questa notizia si parla di: cambio - vertice
Cambio al vertice del notariato pisano: Calderoni passa la campanella a Romoli
Renault crolla in Borsa: -18% a 33,6 euro dopo cambio al vertice e taglio delle stime sul margine operativo al 6,5% nel 2025
Guardia di Finanza, cambio al vertice della tenenza di Cesenatico: Alfredo Opipari il nuovo comandante
Cambio al vertice nella Compagnia carabinieri di Avezzano: il Tenente Onori subentra al Maggiore Strianese - facebook.com Vai su Facebook
Cambio al vertice della Camera di Commercio: Claudia Sanesi nuovo segretario generale https://ift.tt/Yxkg4LP https://ift.tt/Ocw3jph - X Vai su X
Cambio al vertice in polizia locale. Il comando ora passa a Visciglia - Il commissario Rita Valentini ha infatti lasciato il ruolo di comando in paese per iniziare un nuovo percorso ... Riporta ilrestodelcarlino.it
Ufficio marittimo,. Bottazzo subentra a Di Somma - Nel fine settimana vi è stato il passaggio di consegne fra ... Scrive msn.com