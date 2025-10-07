Cambio al vertice della Polizia Locale | nominato il nuovo comandante reggente

Brindisireport.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CEGLIE MESSAPICA - Il sindaco Angelo Palmisano, con il decreto numero 19 del 7 ottobre 2025, ha nominato Stefano Venerito nuovo comandante reggente del corpo di polizia locale di Ceglie Messapica. La decisione è stata presa per garantire la continuità dei servizi di sicurezza dopo il. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

