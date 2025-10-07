Tempo di lettura: 2 minuti L’Orchestra Filarmonica di Benevento (OFB) annuncia un significativo «cambio della guardia» nella sua direzione artistica. Dopo cinque stagioni di straordinari successi, la raffinata e talentuosa pianista Beatrice Rana passa l’importante testimone al violoncellista e compositore virtuoso Giovanni Sollima, entrambi musicisti italiani di fama mondiale. L’avvicendamento, effettivo dalla prossima stagione concertistica, segna l’inizio di un nuovo capitolo per la prestigiosa compagine orchestrale, mantenendo fede al suo spirito di innovazione e crescita artistica. Il Direttivo dell’Orchestra ha espresso profonda gratitudine a Beatrice Rana per il suo straordinario contributo umano e musicale e per la sua visione: «Cinque stagioni ricche di musica, visione, energia e crescita. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Cambio al vertice artistico dell’OFB: Giovanni Sollima succede a Beatrice Rana