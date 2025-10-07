Cambiano proprietà dirigenti allenatori compagni moduli metodi Ma Leao è sempre lo stesso

Gazzetta.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Rafael è alla perenne ricerca di un salto di qualità che forse non arriverà mai. E Allegri ha già dimostrato di saper costruire un Milan vincente anche senza di lui. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

