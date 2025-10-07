Calzature di lusso in affanno la crisi del marchio sammaurese ' trascina' il gruppo | crollo a Piazza Affari

Non è sicuramente un periodo facile per il settore moda, abbigliamento e calzature di lusso. L'ultimo risvolto ha coinvolto il colosso Aeffe di San Giovanni in Marignano che ha registrato un crollo a Piazza Affari, dopo aver diffuso la comunicazione di aver avviato l'iter per l'accesso alla. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Dalla femminilità sospesa delle sneaker-ballerina di #JimmyChoo, a #StuartWeitzman che cammina negli Hamptons con calzature dal lusso cosmopolita, fino a #Santoni che fa della pelle un linguaggio d'arte contemporanea

Azioni Aeffe crollano del 40%. È crisi per la società che controlla Moschino, Pollini, Ferretti - Tonfo a Piazza Affari per le azioni di Aeffe, società del lusso a cui fanno capo i marchi Moschino, Pollino e Alberta Ferretti. Secondo money.it

Yoox è in rosso e licenzia 200 persone. Il lusso è in crisi, e online non tira più - Porter licenzia un quinto dei suoi dipendenti in Italia. Segnala huffingtonpost.it