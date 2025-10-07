Inter News 24 . Le parole in conferenza stampa. Hakan Calhanoglu, capitano della Turchia e centrocampista dell’ Inter, ha parlato oggi in conferenza stampa durante la presentazione della sponsorizzazione con Turkish Airlines. Calhanoglu ha espresso l’aspirazione di portare la nazionale turca alla qualificazione per il Mondiale 2026, sottolineando che l’obiettivo comune sia quello di rendere felice e orgoglioso il paese. Anche Vincenzo Montella, allenatore della Turchia, ha condiviso l’obiettivo della squadra: puntare al secondo posto nel girone di qualificazione. 🔗 Leggi su Internews24.com

Calhanoglu pronto a trascinare la Turchia: «Vogliamo rendere orgoglioso questo Paese, abbiamo quel sogno»