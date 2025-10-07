Calendario Mondiali tiro a volo 2025 | orari giornalieri programma tv streaming
Si terranno ad Atene, in Grecia, da venerdì 10 a sabato 18 ottobre, i Mondiali senior 2025 di tiro a volo, che assegneranno i titoli iridati solamente nelle specialità che saranno olimpiche a Los Angeles 2028, ovvero le prove individuali di trap e skeet e quella a coppie miste del trap. Da venerdì 10 a domenica 12 ottobre spazio alle qualificazioni dello skeet individuale, con le finali previste sempre domenica 12, mentre da mercoledì 15 a venerdì 17 ottobre si disputeranno le qualificazioni del trap individuale, con le finali in programma sempre venerdì 17, infine sabato 18 andranno in scena qualificazioni e finali del trap a coppie miste. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: calendario - mondiali
Calendario Mondiali scherma 2025: tutte le gare giorno per giorno, programma, tv
Mondiali di nuoto 2025: il calendario completo delle gare
Mondiali di scherma 2025: calendario, tabellone principale e dove seguirli
Italia, il calendario delle partite alle qualificazioni Mondiali 2026: date e orari #SkySport #Italia - X Vai su X
La sfida del 14 ottobre resta in calendario secondo il calendario delle qualificazioni Mondiali Vai su Facebook
Tiro a volo, i convocati dell’Italia per i Mondiali 2025: torna Diana Bacosi, assente Jessica Rossi, c’è Pellielo - Dal 9 al 18 ottobre terranno banco i Mondiali di tiro a volo 2025 sulla pedana del Malakasa Shooting Range, complesso situato a circa una cinquantina di ... Da oasport.it
Tiro a volo. Rossetti pronto per i Mondiali - Tra poche settimane Gabriele Rossetti tornerà in pedana per affrontare l’appuntamento più importante della stagione: i Mondiali di tiro a volo. Da lanazione.it