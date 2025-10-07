Si terranno ad Atene, in Grecia, da venerdì 10 a sabato 18 ottobre, i Mondiali senior 2025 di tiro a volo, che assegneranno i titoli iridati solamente nelle specialità che saranno olimpiche a Los Angeles 2028, ovvero le prove individuali di trap e skeet e quella a coppie miste del trap. Da venerdì 10 a domenica 12 ottobre spazio alle qualificazioni dello skeet individuale, con le finali previste sempre domenica 12, mentre da mercoledì 15 a venerdì 17 ottobre si disputeranno le qualificazioni del trap individuale, con le finali in programma sempre venerdì 17, infine sabato 18 andranno in scena qualificazioni e finali del trap a coppie miste. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Calendario Mondiali tiro a volo 2025: orari giornalieri, programma, tv, streaming