La consolazione è che accade per l’ultima volta. Dal 2026 si cambia, almeno per il calcio e senza mettere tutti d’accordo visto che la riforma dei calendari internazionali voluta dalla Fifa per il prossimo quadriennio ha suscitato le ire preventive di club e sindacati calciatori. In ogni caso, ecco la sosta nazionali di ottobre con il suo carico di fatiche in campo e chilometri in aereo, salvo poi restituire i protagonisti alle rispettive squadre giusto in tempo per nuove fatiche e nuovi voli in giro per l’Europa. In attesa dei viaggi intercontinentali in Arabia Saudita per la Supercoppa italiane e a Perth, l’ultima trovata, per giocare Milan-Como che a San Siro non si può fare causa cerimonia inaugurale delle Olimpiadi di Milano Cortina. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Calendari (che cambiano), sponsor e caldo: così lo sport divora i suoi campioni