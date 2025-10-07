Calendari che cambiano sponsor e caldo | così lo sport divora i suoi campioni
La consolazione è che accade per l’ultima volta. Dal 2026 si cambia, almeno per il calcio e senza mettere tutti d’accordo visto che la riforma dei calendari internazionali voluta dalla Fifa per il prossimo quadriennio ha suscitato le ire preventive di club e sindacati calciatori. In ogni caso, ecco la sosta nazionali di ottobre con il suo carico di fatiche in campo e chilometri in aereo, salvo poi restituire i protagonisti alle rispettive squadre giusto in tempo per nuove fatiche e nuovi voli in giro per l’Europa. In attesa dei viaggi intercontinentali in Arabia Saudita per la Supercoppa italiane e a Perth, l’ultima trovata, per giocare Milan-Como che a San Siro non si può fare causa cerimonia inaugurale delle Olimpiadi di Milano Cortina. 🔗 Leggi su Panorama.it
È online il calendario delle prove scritte del concorso per 2.970 unità di personale del Ministero della Giustizia, di cui 370 funzionari e 2.600 assistenti, bandito il 30 luglio 2025. Le prove si svolgeranno dal 20 al 27 ottobre 2025; sedi, date e orari cambiano p
