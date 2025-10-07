Calciomercato Serie A: i giocatori che hanno aumentato di più il loro valore L’ultimo aggiornamento di Transfermarkt ha portato una ventata di novità nel panorama del Calciomercato Serie A. Diversi calciatori del nostro campionato hanno visto crescere in modo significativo il loro valore di mercato rispetto all’inizio della stagione 202526. Una crescita che non solo . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Calciomercato Serie A, quali sono i giocatori che hanno aumentato il loro valore?