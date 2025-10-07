calciomercato napoli spunta il retroscena

Anguissa tra Arabia e Sunderland, ma Conte ha detto no Calciomercato Napoli: Anguissa nel mirino di Arabia e Sunderland, ma Conte lo considera incedibile Durante l’ultima sessione estiva di calciomercato, André-Frank Zambo Anguissa, centrocampista camerunese classe 1995 e pilastro del centrocampo del Napoli, è stato al centro di numerose voci e trattative. Nonostante l’interesse concreto di club stranieri, il giocatore è rimasto in azzurro grazie alla ferma volontà del nuovo allenatore Antonio Conte, tecnico salentino noto per il suo approccio tattico rigoroso e per la capacità di valorizzare i centrocampisti fisici e dinamici. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

