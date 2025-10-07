Calciomercato Milan occhi su di lui per il dopo Maignan | derby di mercato con l’Inter
Calciomercato Milan, l'obiettivo è quel calciatore per il dopo Maignan: sarà derby di mercato con i rivali dell'Inter Il calciomercato non conosce soste, nemmeno durante la pausa per le Nazionali. A tenere banco in casa Milan e Inter è il nome di Noah Atubolu, portiere classe 2002 del Friburgo, recentemente convocato per la prima volta .
Calciomercato, le big di Serie A fanno spese in Premier League: Hojlund è il sogno del Milan, Roma forte su Chiesa
Calciomercato Juventus, novità sul fronte Vlahovic: prima scelta per il Milan, contatti con il Fenerbahce?
Calciomercato Milan, acquisti, cessioni, rumors e trattative | LIVE News
Milan, Lewandowski a giugno? Dopo Modric potrebbe arrivare un altro campione dalla Liga - Negli ultimi giorni dalla Spagna è rimbalzato il nome di Robert Lewandowski, che potrebbe interessare
Calciomercato Milan, occhi su un centrocampista della Premier: possibile colpo a gennaio - Il Milan osserva attentamente possibili rinforzi per la stagione in corso: un'occasione potrebbe arrivare dalla Premier League.