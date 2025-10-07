Calciomercato Juventus Tudor blinda il suo fedelissimo | non si muoverà da Torino a gennaio Già tramontata quella pista
Calciomercato Juventus, Tudor non intende bocciare il suo fedelissimo: si oppone alla sua cessione e mantiene piena fiducia nel suo potenziale. Nonostante un avvio di stagione con la Juventus considerato non del tutto positivo, il centravanti canadese Jonathan David non è destinato a lasciare Torino. La notizia di un interesse del Marsiglia in Ligue 1, riportata da El Mundo Deportivo, ha subito trovato una ferma opposizione nello staff tecnico bianconero. La Juventus, infatti, non è intenzionata a dare il via libera a una clamorosa cessione già nella finestra di calciomercato di gennaio, e la resistenza più forte arriva proprio dall’allenatore Igor Tudor. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
