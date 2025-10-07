Calciomercato Juve tesoretto in arrivo? L’Inter punta un ex bianconero quella clausola farebbe felice la Vecchia Signora I dettagli

Calciomercato Juve, l’Inter pensa a Muharemovic, difensore del Sassuolo: i bianconeri detengono il 50% sulla futura rivendita. Un intrigo di mercato che vede l’Inter protagonista e la Juve spettatrice molto, molto interessata. L’ultima indiscrezione, lanciata dall’esperto di calciomercato Juve Nicolò Schira, riguarda un giovane talento che il mondo bianconero conosce molto bene e che potrebbe presto portare un inaspettato “tesoretto” nelle casse del club. PAROLE – « L’Inter sta monitorando Sassuolo il difensore centrale Tarik Muharemovi?. Juventus hanno il 50% sulla futura vendita ». Calciomercato Juve, la mossa strategica che può portare soldi freschi nelle casse bianconere. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Calciomercato Juve, tesoretto in arrivo? L’Inter punta un ex bianconero, quella clausola farebbe felice la Vecchia Signora. I dettagli

In questa notizia si parla di: calciomercato - juve

Calciomercato Juve, occhi puntati su Savona. Una big inglese è intenzionata a fare sul serio per lui

Calciomercato Juve, Conceicao verso il traguardo: Alberto Costa in uscita. Spunta un altro nome a centrocampo: e su Sancho… Tutti i nomi più caldi

Calciomercato Juve LIVE: Alberto Costa e Douglas Luiz verso la cessione, tutto fatto per il riscatto di Conceicao

#Juventus, senti #Capello a La Gazzetta dello Sport: "Non capisco perché #Tudor non faccia giocare #Vlahovic" #Juve https://calciomercato.com/liste/juventus-senti-capello-non-capisco-perche-tudor-non-faccia-giocare-vlahovic/blt3b1e0340df346f55… - X Vai su X

Ceccarini allo scoperto sul calciomercato Juve “Piacciono due giocatori, la verità su Vlahovic” - facebook.com Vai su Facebook

Juventus, le ultime news di calciomercato: offerta al Lipsia per Openda - Si complica il ritorno di Kolo Muani e così i bianconeri sondano la possibile alternativa (Loïs Openda del Lipsia). Da sport.sky.it

Calciomercato Juve, la cronaca dell’ultimo giorno: i costi di Openda e Zhegrova e l’arrivo di Del Piero - Un’estate vissuta sul brucomela, velocità ridotte e percorso tracciato dritto di fronte, senza troppe curve o saliscendi. Lo riporta tuttosport.com