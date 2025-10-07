Calciomercato Juve la notizia dall’Inghilterra può cambiare le carte in tavola! È indirettamente legata al futuro di quel bianconero | ci sono importanti novità

Calciomercato Juve, la notizia dall'Inghilterra può cambiare le carte in tavola: tutti gli aggiornamenti. Una notizia dall'Inghilterra chiarisce il futuro di un big europeo e, di riflesso, definisce la strategia del calciomercato Juve. Secondo i media britannici, Harry Kane ha deciso di prolungare la sua avventura con il Bayern Monaco, una mossa che chiude una delle possibili porte per il futuro di Dusan Vlahovic. La situazione del centravanti serbo è nota: un contratto oneroso in scadenza nel 2026 e un rinnovo che al momento non decolla. Tra le destinazioni più accreditate per lui c'era proprio il club bavarese, uno dei pochi in grado di sostenere un'operazione di tale portata.

