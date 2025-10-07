Calciomercato Inter si guarda in casa Sassuolo | due centrali di difesa nel mirino

Calciomercato Inter. L’ Inter continua a guardare avanti e pianifica già il futuro del proprio reparto difensivo. Con Francesco Acerbi e Stefan De Vrij in scadenza di contratto nel giugno 2026, la dirigenza nerazzurra sta valutando diversi profili giovani da inserire gradualmente nel gruppo di Cristian Chivu. Tra i nomi finiti nel taccuino di Marotta e Ausilio spiccano quelli di Jay Idzes e Tarik Muharemovic, due talenti emergenti che si stanno distinguendo per personalità e continuità in Serie A. Il lavoro di scouting dell’ Inter è ormai costante e mirato: l’obiettivo è individuare difensori moderni, affidabili in marcatura ma anche capaci di impostare dal basso, qualità sempre più richiesta nel calcio di oggi. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it