Il futuro della porta L’Inter sta già pianificando il futuro della porta in vista della prossima stagione. Con Sommer destinato a lasciare Milano a scadenza di contratto nel 2026, la dirigenza nerazzurra ha cominciato a guardarsi attorno. Nelle scorse setimane sono stati sondati nomi coe Meslier, Carnesecchi e Caprile. Marotta e gli uomini di calciomercato L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Calciomercato Inter, si guarda al dopo Sommer: chi è il portiere Noah Atubolu