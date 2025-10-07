Calciomercato Inter quanti nomi per la difesa! La certezza di Tuttosport | uno di loro ha stregato i nerazzurri

Inter News 24 Calciomercato Inter, quanti nomi per la difesa! I nerazzurri puntano su nuovi rinforzi per il reparto arretrato, con diversi nomi nel mirino. L’estate del 2026 potrebbe vedere un’ Inter molto attiva sul mercato dei difensori, secondo quanto riportato da Tuttosport. Con Francesco Acerbi e Stefan De Vrij in scadenza di contratto, la dirigenza nerazzurra sta già lavorando per trovare i sostituti, con l’intenzione di rinforzare un reparto fondamentale per le ambizioni future della squadra. Tanti i nomi sulla lista del calciomercato Inter. Tra i principali, c’è Ordonez, difensore del Bruges, seguito da Oumar Solet, vecchio pallino dell’ Inter già cercato in passato e ora in forza all’ Udinese. 🔗 Leggi su Internews24.com

