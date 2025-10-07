Calciomercato Inter per Fabrizio Romano i nerazzurri riscatteranno Manuel Akanji

Arrivato nelle ultime ore di calciomercato, il braccetto destro della difesa dell’ Inter Manuel Akanji ha già convinto tutti. Le buonissime prestazioni – sempre in crescendo tra l’altro – del difensore svizzero lo hanno reso, nel giro di nemmeno un mese un punto di riferimento della retroguardia nerazzurra. L’ex Manchester City L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Calciomercato Inter, per Fabrizio Romano i nerazzurri riscatteranno Manuel Akanji

In questa notizia si parla di: calciomercato - inter

Calciomercato Inter: tutte le novità e le trattative aggiornate al 17 luglio 2025

Calciomercato Inter: tutte le novità e le trattative aggiornate al 22 luglio 2025

Calciomercato Inter, non solo Kristjan Asllani, i nomi di chi dirà addio

#Inter - Cori e applausi per l’arrivo a San Siro del pullman nerazzurro #InterCremonese @calciomercatoit Vai su Facebook

?#Calciomercato #Inter: che fine ha fatto #Diouf, quanto è costato - X Vai su X

Calciomercato Inter, Romano sicuro “Interesse reale”: il retroscena - Il sogno per il mercato estivo: l'esperto di calciomercato Fabrizio Romano sgancia la bomba sulla passata finestra di mercato ... spaziointer.it scrive

Bernardo Silva in Italia: Fabrizio Romano svela il club - Negli ultimi anni il Manchester City sta continuando a mandare avanti un processo di ringiovanimento che ha come conseguenza anche il dover dire addio a tanti campioni che hanno scritto pagine ... passioneinter.com scrive