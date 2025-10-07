Calciomercato Inter occhi su due giovani talenti del Sassuolo | Idzes e Muharemovi? possono arrivare a gennaio?
Inter News 24 Calciomercato Inter, i nerazzurri si preparano all’inverno con l’intento di rinforzare il reparto difensivo: nel mirino due promesse della Serie A. L’ Inter sta approfittando della sosta per le Nazionale per anticipare le mosse sul mercato, in particolare per la rivoluzione che potrebbe interessare il reparto difensivo. Come riportato da Tuttosport, il club nerazzurro ha messo gli occhi su due difensori del Sassuolo, entrambi promettenti e già osservati con interesse. I DUE NOME NEL MIRINO Il primo, Jay Idzes, è un giocatore che l’ Inter seguiva già da tempo, quando il nazionale indonesiano militava nel Venezia. 🔗 Leggi su Internews24.com
Calciomercato Inter: occhi su Muharemovic. Può guadagnarci anche la Juventus - Dalla possibile cessione del difensore può guadagnarci anche la Juventus Quella in corso doveva essere la stagione della conferma, ma l’inizio d ... Riporta calcionews24.com
Muharemovic brilla a Sassuolo: l'Inter osserva per il dopo Acerbi, può guadagnarci anche la Juventus - La sosta di ottobre per le nazionali offre l'occasione per un primo bilancio dopo sei giornate di Serie A, un mini- Lo riporta msn.com