Calciomercato Inter Muharemovic è l’ultima idea per la difesa | piace anche un suo compagno di squadra al Sassuolo

Il calciomercato Inter sta sfruttando la pausa per le nazionali per anticipare alcune mosse di mercato, con l'intento di prepararsi a una piccola rivoluzione nel reparto difensivo. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il club nerazzurro ha messo gli occhi su due difensori promettenti della Serie A, entrambi attualmente in forza al Sassuolo. Muharemovi? e Idzes: due profili giovani e promettenti. Uno dei due, Jay Idzes, è un nome già noto, monitorato dall'Inter da tempo, mentre l'altro, Tarik Muharemovi?, è recentemente entrato nella lista di interesse della dirigenza.

