Calcio Ternana Loiacono e Maestrelli migliorano Dubickas in nazionale salta Forlì
Ottime notizie per Loiacono, migliora Maestrelli, mentre inizia la rigenerazione del terreno di gioco. Intanto, arriva una multa per questioni "pregresse". Alla ripresa degli allenamenti è tornato in gruppo Giuseppe Loiacono che ha superato il problema muscolare rimediato un mese fa a Rimini. Alessio Maestrelli, che ha saltato la sfida con il Pineto per l’infortunio evidenziato a Ravenna nel finale di gara, ha lavorato in campo, seppure a parte. Assente Edgaras Dubickas, che, convocato in Nazionale lituana, non sarà disponibile per la sfida di Forlì (sabato ore 17.30). Approfittando delle due trasferte consecutive, al "Liberati" è iniziato l’intervento per la risemina, con l’obiettivo di rivedere un ottimo manto erboso fin dalla gara con l’Arezzo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: calcio - ternana
ASD Ternana Thyrus calcio a 5 Femminile, la formazione rossoverde ammessa al campionato nazionale di Serie B
Allarme rosso in serie C: Ternana, Triestina e Rimini dal calcio alla lenta agonia
Calcio serie C, domani al "Liberati» la sfida con l’Ascoli. Ternana, Damiani: "Daremo il 100%»
- L'Inter vince e convince: Ternana domata e primi tre punti in Serie A! - L'articolo completo su www.calciofemminileitaliano.it #calciofemminileitaliano #calciofemminile Vai su Facebook
Ternana-Pineto, ultime dai campi e probabili formazioni: ballottaggio in mediana per i rossoverdi - I rossoverdi sono reduci dalla sconfitta di Ravenna mentre gli abruzzesi hanno inanellato tre ko filati. Come scrive today.it
Ternana, Capuano torna in gruppo. Si ferma Brignola - Terapie e piscina per Alessio Maestrelli (nessuna lesione, sovraccarico dell’adduttore destro) e Liam Kerrigan, lavoro personalizzato per Giuseppe Loiacono. Lo riporta ternananews.it