Calcio Ternana Loiacono e Maestrelli migliorano Dubickas in nazionale salta Forlì

Ottime notizie per Loiacono, migliora Maestrelli, mentre inizia la rigenerazione del terreno di gioco. Intanto, arriva una multa per questioni "pregresse". Alla ripresa degli allenamenti è tornato in gruppo Giuseppe Loiacono che ha superato il problema muscolare rimediato un mese fa a Rimini. Alessio Maestrelli, che ha saltato la sfida con il Pineto per l’infortunio evidenziato a Ravenna nel finale di gara, ha lavorato in campo, seppure a parte. Assente Edgaras Dubickas, che, convocato in Nazionale lituana, non sarà disponibile per la sfida di Forlì (sabato ore 17.30). Approfittando delle due trasferte consecutive, al "Liberati" è iniziato l’intervento per la risemina, con l’obiettivo di rivedere un ottimo manto erboso fin dalla gara con l’Arezzo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

