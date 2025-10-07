Calcio Serie D Poggibonsi una classifica che preoccupa

La prestazione generale contro una big come la compagine laniera, conforta l’ambiente. Sul piano pratico, però, il collettivo deve ancora risollevarsi a livello di classifica. Una realtà, a doppio binario, con la quale si trova a confrontarsi il Poggibonsi a un mese esatto dallo start al campionato dai notevoli cambiamenti a partire dalla configurazione della rosa. Novità e scommesse in un gruppo desideroso di emergere con i suoi effettivi, tra i tanti giovani prelevati dai vivai e gli elementi motivati, giunti dalle categorie inferiori per cercare di offrire un contributo al team in ottica di permanenza in D. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

